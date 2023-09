Santanchè in ospedale per il compagno, bufera sui social: "Ha saltato la fila". Lei replica: "Falsità, solo cattiverie"

«Quanto emerso sui social e ripreso dai quotidiani riguardo la mia persona è assolutamente falso. Non è mia abitudine approfittare di una posizione privilegiata, soprattutto in un contesto come quello ospedaliero».

Lo dice la ministra Daniela Santanchè commentando la polemica social su un presunto scavalcamento di fila, poi smentito anche dalla Asl Toscana Nord Ovest, al pronto soccorso dell’ospedale di Lido di Camaiore (Lucca). "Non ho infatti saltato nessuna fila - dice la ministra - come è stato anche già confermato dalla Asl che ha dichiarato anche "che il tempo di attesa era in linea con quello degli altri pazienti». La ministra racconta di aver accompagnato al pronto soccorso il suo compagno «seguendo le normali procedure previste per tutti, per giunta parcheggiando fuori dall’ospedale. Quanto è accaduto - rileva - è davvero pretestuoso. Non riesco davvero a capacitarmi della cattiveria e falsità delle persone che sono disposte ad utilizzare qualsiasi situazione pur di attaccare. Come accade spesso, hanno preso un grande abbaglio» conclude.