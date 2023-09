Capretta uccisa a calci: 12 giovani denunciati, 5 sono minorenni

Dodici ragazzi, di cui 5 minorenni, sono stati denunciati per il reato di 'istigazione all’uccisione di animale'.

I carabinieri della compagnia di Anagni li hanno identificati e quindi segnalati alle procure di competenza, per aver incitato, in un video postato sui social, due diciassettenni a colpire ripetutamente, fino a provocarne la morte, la capretta che si trovava all’interno di un agriturismo ciociaro. Il gruppo di giovani stava partecipando a una festa di compleanno per i 18 anni di un’amica quando per un macabro divertimento hanno preso di mira il povero animale e lo hanno ucciso a calci.