Genova, litiga col fidanzato e si lancia nel vuoto dopo essere scesa dall'auto in corsa: è in codice rosso

Dopo una lite in auto con il compagno, ha lasciato di corsa la vettura e si è diretta verso l’Elicoidale di Genova, scavalcando una ringhiera e lanciandosi nel vuoto. È successo tra le due e le tre del mattino, nella zona di San Benigno. La donna, una ecuadoriana di 33 anni, è grave. È stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino. Ad assistere alla scena e a chiamare i soccorsi, una guardia giurata. L’uomo ha raccontato di aver visto la donna allontanarsi da un’auto, in stato di alterazione: l’aveva fermata, chiedendole se avesse bisogno di aiuto, ma non ha ricevuto risposta. Nonostante questo, ha continuato a seguire con lo sguardo la donna, ma era troppo distante per intervenire quando lei ha scavalcato la ringhiera e si è lanciata. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica e Polizia. Gli agenti delle Volanti della Polizia hanno sentito il compagno che ha confermato la lite: al momento non risultano denunce o precedenti per l’uomo. Entrambi sono incensurati