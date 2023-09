Fa pipì tra le auto fuori dalla discoteca, il titolare lo pesta: 28enne finisce in coma

Un giovane di 28 anni di origine colombiana è stato brutalmente aggredito fuori da una discoteca, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, finendo in coma farmacologico.

Durante una festa il giovane, che aveva consumato alcolici, ha deciso di fare pipì tra le auto parcheggiate nel piazzale. A quel punto, uno dei gestori del locale è intervenuto colpendolo ripetutamente fino a farlo svenire. Attualmente, il giovane si trova ricoverato in ospedale a Padova e la sua prognosi è riservata.

L'episodio risale al 1° settembre ed è stato riportato dal Gazzettino di Padova. Il giovane si trovava nella discoteca insieme ad alcuni amici e parenti per festeggiare l'acquisto di una casa da parte di uno di loro. Nonostante il gruppo avesse consumato ingenti quantità di alcolici, la festa si svolgeva tranquillamente, almeno fino a quando il ragazzo, visibilmente ubriaco, ha deciso di uscire dal locale per fare i suoi bisogni. Purtroppo, l'azione non è sfuggita all'attenzione di uno dei gestori del locale, che ha reagito in maniera violenta colpendo il giovane con pugni più volte.

Una volta segnalato l'episodio, i carabinieri sono giunti sul luogo ed hanno immediatamente trasportato il 28enne in ospedale in condizioni critiche. Per fare luce su quanto accaduto, gli investigatori potranno avvalersi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona.