È arrivato in procura a Ivrea (Torino) per essere ascoltato come testimone Antonino Laganà, fratello e collega di lavoro di Kevin, la più giovane delle cinque vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo dello scorso 30 agosto.

Laganà era accompagnato dal legale della famiglia, l’avvocato Enrico Calabrese, che non prenderà parte al colloquio con i magistrati.