Tennis, Sinner verso il no alla coppa Davis

Jannik Sinner con ogni probabilità non parteciperà alla Coppa Davis. Questa - apprende l’ANSA in ambienti sportivi - è la sua decisione di oggi. Il giocatore era uscito esausto dall’incontro degli Us Open perso con Zverev, lamentando crampi. L’Italia sarà impegnata a Bologna dal 12 al 17 settembre prossimi, nel gruppo A di qualificazione alle finali di Malaga.