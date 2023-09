Decreto anti baby gang, 30 milioni a Caivano e carcere più facile per gli under 18. Tutte le misure previste

"Il decreto prevede anche la pena della reclusione per i genitori che non mandano i figli a scuola" ha detto il ministro Nordio nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sul dl Caivano. La segnalazione da parte di un pm al procuratore per i minorenni che un ragazzo è coinvolto in un’associazione a delinquere di stampo mafioso o per traffico di stupefacenti, «non necessariamente come autore del reato», "potrà essere l’inizio per la perdita della potestà genitoriale" ha detto ancora Nordio, illustrando i contenuti del dl Caivano. «Non si è minimamente intervenuti sulla imputabilità del minore» ha sottolineato ancora Nordio, riferendosi alle ipotesi di un abbassamento a 12 anni. «Tutto questo sarebbe stato contrario all’utilità e non è stato fatto. Ci sarà il trasferimento degli ultra 18enni nelle carceri ordinarie solo in presenza di presupposti gravissimi» ha aggiunto Nordio, spiegando che accadrà se questi giovani adulti turbano l’ordine degli istituti, impediscono l’attività di altri detenuti, usano violenze e minacce e si avvalgono dello stato di soggezione che hanno indotto in altri detenuti. Il trasferimento non sarà automatico «ma soggetto all’autorizzazione del magistrato di sorveglianza».

Nel decreto legge Caivano si introduce «un aumento della sanzione per lo spaccio di lieve entità con l’arresto in flagranza del minore» ha aggiunto detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «L'istituto dell’ammonimento del questore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni» ha detto infine Piantedosi.