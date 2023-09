Il caso dei test di medicina "venduti", il ministro Bernini convoca i rettori

Il Ministro Anna Maria Bernini ha convocato per oggi i rappresentanti della Conferenza dei rettori italiani e del Cisia, il Consorzio che si occupa dei nuovi TOLC per conto della CRUI in riferimento all’esposto su una presunta compravendita dei test per l’ammissione al corso di laurea di Medicina. Il MUR fin da subito ha aperto una procedura d’indagine chiedendo immediate informazioni e chiarimenti sul regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il caso

Venti euro. Questa è la cifra che qualcuno avrebbe pagato per «comprare» i test di medicina e di odontoiatria su Telegram. Un gruppo creato sull'app di messaggistica avrebbe fornito agli aspiranti medici e presunti truffaldini una «soffiata sulle domande» per poche decine di euro. Più oneroso invece il costo di un corso di preparazione che permetteva di conoscere in anticipo le domande del test. C'è chi avrebbe pagato migliaia di euro per iscriversi. Le irregolarità sono denunciate in un esposto fatto in procura e in un ricorso al Tar contro le graduatorie che risulterebbero, secondo i ricorrenti, «falsate». A presentarlo, lo studio legale di Palermo «Leone - Fell & C.» secondo cui si tratterebbe dello "scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso». Ma questi sono solo due dei presunti espedienti scorretti utilizzati per cercare di superare il test, nella prima edizione dei Tolc, la nuova modalità di accesso alla facoltà di medicina che prevedeva due sessioni: una ad aprile e un’altra a luglio. Sistema che, quindi, avrebbe permesso - secondo l’esposto - di creare un’enorme banca dati con la ripetizione di alcune domande. Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell parlano di "inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia», il consorzio che si occupa della gestione delle prove di ingresso.