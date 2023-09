Femminicidio a Roma: al San Filippo Neri il feretro di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate

Grande commozione tra amici, parenti e numerosi colleghi che hanno accolto all’ospedale San Filippo Neri di Roma il feretro di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni uccisa a coltellate lunedì scorso a Roma.

Un piccolo corteo di familiari e colleghi hanno accompagnato il feretro di Rossella lungo le stradine interne all’ospedale fino al cortile dove don Ricardo, cappellano del san Filippo Neri, celebrerà le esequie.

Centinaia di persone hanno partecipato giovedì scorso alla fiaccolata di fronte al San Filippo Neri in memoria di Rossella Nappini. Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Nel corso della fiaccolata, all’ingresso del San Filippo Neri, è stata scoperta una panchina rossa in memoria delle vittime della violenza sulle donne e sia il primo cittadino che il presidente regionale hanno deposto una corona di fiori.

«Siamo qui perchè siamo una famiglia, siamo "sanfilippini", una cosa che va oltre il senso di appartenenza. Lavoriamo tutti i giorni molte ore, con un contatto che forse non abbiamo neanche con i familiari» - ha detto una collega della vittima - «non vogliamo che ci siano altre Rosselle. Purtroppo sta diventando un’abitudine sentite dell’ennesima donna uccisa, violentata, malmenata. Ma è difficile. Grazie a questa panchina, ogni giorno, chi passerà ricorderà Rossella e il significato di questa panchina rossa».