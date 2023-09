I peggiori terremoti del secolo: quello del Marocco è il più grave in Africa dopo Agadir

Il sisma che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito il Marocco rischia di essere tra i 15 peggiori terremoti al mondo, per numero di vittime, delle ultime due decadi, dall’inizio del 2000. E il secondo per gravità nel Paese nordafricano, dopo quello del 1960 ad Agadir che uccise un terzo degli abitanti della città (12-15 mila persone). Con il bilancio delle vittime che continua a salire di ora in ora, si teme che la scossa a 70 chilometri da Marrakesh possa aver entrare tra i 15 peggiori disastri causati da un sisma nel mondo negli ultimi 23 anni.

Ecco una tabella che mostra i 15 peggiori terremoti, per numero di vittime, registrati dal 2000 secondo i dati disponibili:

* Haiti - 12 gennaio 2010 - scossa 7 - 250-300 mila vittime

* Indonesia - 26 dicembre 2204 - scossa 9.1 - 230mila vittime

* Kashmir - 8 ottobre 2015 - scossa 7.6 - 80 mila vittime

* Sichuan (Cina) - 12 maggio 2008 - scossa 7.9 - 70 mila vittime

* Turchia-Siria - 6 febbraio 2023 - scossa 7.8 - oltre 55 mila vittime

* Iran (Bam) - 26 dicembre 2003 - scossa 6.6 - 31 mila vittime

* Giappone - 11 marzo 2011 - magnitudo 9 - 19 mila vittime

* Nepal - 25 aprile 2015 - scossa 7.8 - circa 8.700 vittime

* Giava (Indonesia) 27 maggio 2006 - scossa 6.2 - oltre 6.200 vittime

* Indonesia (Sulawesi) 28 settembre 2018 - scossa 7,5 - 4.300 vittime

* Haiti - 14 agosto 2021 - scossa 7.2 - almeno 2.500 morti

* Algeria - 21 maggio 2023 - scossa 6.8 - 2.265 vittime.

* Afghanistan - 21 giugno 2022 - scossa 6.1 - oltre 1.500 vittime

* Indonesia - 28 marzo 2005 - scossa 8.6 - oltre 1.300 vittime.