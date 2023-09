Incidente a Cassino dopo il viaggio nozze: muore la sposina Graziella Parente, il marito è grave

Quattro passi al mercato settimanale di Cassino: per comprare le cose più urgenti che servivano nella casa nuova. Graziella e Francesco ci avevano messo piede da solo quattro giorni, appena rientrati dal viaggio di nozze che li aveva portati in Thailandia. Non hanno fatto in tempo a sistemarlo come volevano, il loro alloggio: lei morta, lui è stato portato in condizioni disperate nell’ospedale di Cassino.

È il bilancio dell’incidente stradale accaduto poco prima delle 13 di oggi sulla Regionale 630 Cassino-Formia nel tratto che attraversa San Giorgio a Liri. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 nera guidata da una giovane di San Giorgio a Liri ed una moto Yamaha con in sella la coppia di sposi: Graziella Parente di Coreno Ausonio (31 anni) e Francesco Piccolino di Ausonia (33 anni).

Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla giovane sposa: è morta sull'ambulanza che la stava portando in ospedale al Santa Scolastica di Cassino. Cosa sia successo e perché lo stanno ricostruendo il capitano Bartolo Taglietti con i suoi carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

Hanno chiuso la strada e rilevato ogni dettaglio: la moto rientrava da Cassino e viaggiava verso Ausonia, la macchina non si sa se stesse entrando oppure uscendo da una stradina dove ci sono un bar ed un tatuatore; di certo sul lato anteriore sinistro c'è stato l’impatto che ha sbalzato i due sposi.

Avevano celebrato le nozze il 23 luglio luglio nella chiesa di Santa Maria Vergine a Coreno Ausonio, il paese di lei dove il primo giugno il sindaco Simone Costanzo aveva registrato la loro promessa formale di sposarsi. Lei lavorava come cameriera al pub 'Male e Peggiò di via Virgilio a Cassino. Lui è operaio in una fabbrica della zona di Frosinone. Nel pomeriggio i medici hanno mantenuto la prognosi riservata ma è per prudenza: attendono le 24 ore in cui possono emergere emorragie interne. Sono convinti che sia fuori pericolo. Ma con un vuoto che lo accompagnerà per sempre.