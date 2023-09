“Milano dà spazio alle esibizioni dei nazifascisti di Azov”: la bordata del console russo al sindaco Sala

«Si parla molto di pace in Ucraina. Risulta che la città metropolitana di Milano, uno dei centri culturali, economici e politici più importanti in Europa, dà il palco per esibirsi alle forze più tenebri di matrice nazifascista. Così si scoraggia la soluzione molto ambita». Lo scrive il console generale russo a Milano, Dmitry Shtodin, in una lettera via social al sindaco Giuseppe Sala sul patrocinio alla mostra fotografica «Eye of Mariupol», esprimendo «profondo sdegno» per la decisione del Comune «di dare spazio all’unità militare ucraina 'Azov', nota per le sue stragi commesse non solo a Mariupol, ma in tutto il Donbass».