Schiaffo alla figlia di 12 anni perché invia foto sexy a un ragazzo: madre condannata a un anno e 7 mesi

Una 40enne, è stata condannata dalla prima sezione penale del tribunale di Roma a un anno e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, a seguito di vari episodi, compreso uno in cui ha schiaffeggiato la sua figlia di 12 anni per aver inviato foto "sexy" a un 19enne su Instagram, causandole un graffio sul mento.

Nonostante la richiesta di tre anni di carcere dal pubblico ministero Eugenio Albamonte, i giudici hanno sospeso la pena suggerendo un percorso di recupero per la donna. La vicenda, riportata dal Corriere della Sera, inizia nel 2012 quando, durante una visita dei servizi sociali, la donna incolpa la figlia per il disordine in casa.

La difesa ha sottolineato le difficoltà della madre nel crescere tre figli da sola e ha messo in discussione la gravità del gesto. Oltre allo schiaffo, sono stati evidenziati anche i pesanti oneri psicologici imposti alla ragazza, che doveva prendersi cura dei fratelli minori e della nonna mentre la madre lavorava.