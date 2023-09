Spallanzani, più casi Covid: serve nuovo sistema monitoraggio

«Nelle ultime settimane c'è una ripresa dei casi per l’emergere delle nuove sottovarianti e per gli effetti della stagione estiva, gran parte sono infezioni lievi. La malattia per la persona giovane adulta e sana è clinicamente non rilevante. Al contrario, nei fragili, grandi anziani e immunodepressi, il Covid rimane un problema. Per questo si dovrebbe passare ad un monitoraggio che si concentri sui casi ricoverati in ospedale, sui casi gravi». Lo afferma Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dell’INMI Spallanzani che aggiunge: «il monitoraggio oggi si focalizzi non tanto sull'infezione ma sulla malattia».