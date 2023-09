Diffamarono Walter Delogu (padre della conduttrice tv Andrea): indagati i figli di Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo e Red Ronnie

I figli di Vincenzo Muccioli, Andrea e Giacomo, e Red Ronnie rischiano il processo perchè avrebbero diffamato Walter Delogu, ex autista del fondatore della comunità di San Patrignano e padre della conduttrice Andrea. La Procura di Rimini ha notificato ai tre l’avviso di conclusione delle indagini, letto dall’AGI, nel quale vengono riportate le presunte dichiarazioni diffamatorie contenute in alcune interviste a diversi media. Il presentatore avrebbe offeso la reputazione di Delogu attribuendogli «di avere puntato il coltello verso Muccioli, minacciandolo e chiedendogli soldi altrimenti avrebbe divulgato la cassetta incriminata» e di aver «provocato la morte di Vincenzo Muccioli perchè quel gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel tradimento è stato talmente forte per Vincenzo che in quel momento ha capito che doveva lasciarsi morire per salvare San Patrignano e così ha fatto».

A Giacomo Muccioli viene contestato nella querela presentata dall’avvocato Barbara Indovina anche di avere detto che Delogu «aveva puntato una pistola alla testa di mia madre (moglie di Vincenzo Muccioli) chiedendole 150 milioni di lire» , mentre ad Andrea di avere affermato che «Delogu era una figura insignificante di San Patrignano, che più che guidare la macchina non ha mai fatto, se non per il problema dell’estorsione della cassetta. L’errore più grosso è stato di avergli dato una pistola, la stessa che aveva addosso quando venne a chiedere soldi a mia madre». Di ieri la notizia della richiesta della Procura riminese di archiviare l’inchiesta, iniziata proprio da una querela dei figli del fondatore della comunità per il recupero di tossicodipendenti, sulla presunta diffamazione nei confronti di Vincenzo Muccioli commessa dagli autori della serie Netflix "SanPa".