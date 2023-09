Il monito di Matteo Bassetti: "È l’ora di dire basta al terrorismo Covid"

«È l’ora di dire basta al terrorismo Covid, ci abbiamo messo tre anni per liberarci del bollettino sui positivi e delle mascherine, ci vogliamo ritornare? Io credo sia bene evitarlo». Lo dichiara l'infettivologo genovese Matteo Bassetti a margine della presentazione della nuova campagna vaccinale in Liguria. Secondo Bassetti «va evitato di fare bollettini terrorizzanti sui contagi Covid, così come per l’obbligo delle mascherine, cerchiamo di evitare di tornare ai momenti brutti. Di errori di comunicazione sul covid se ne sono fatti tanti, nella scuola è dove ne hanno commessi di più. Ho sentito qualcuno parlare di reintrodurre le misure di distanziamento, evitiamolo».

«Purtroppo la comunicazione cervellotica finirà per danneggiare la campagna vaccinale - prevede Bassetti - se si è vaccinato l’8% con la quarta dose nel 2022, credo che oggi ci si vaccinerà anche meno. Invece bisognerebbe andare 'drittì alle categorie a rischio: i grandi anziani, fragili e ultra fragili». "Aver contato il numero delle vaccinazioni è stato un errore completo, oggi si deve dire che si fa un richiamo annuale come si fa per l’antiinfluenzale, con un vaccino aggiornato monovalente sulla variante che circola», aggiunge.