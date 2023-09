La terra trema nelle Marche, scossa 4.1 tra Pesaro e Ancona

La scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nella zona di Ancona ha avuto una magnitudo di

4.1. A riferirlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato alle 10:38, ha avuto come

epicentro lo specchio d’acqua tra Pesaro e Ancona ad una profondità di 2 chilometri.

Ad Ancona la scossa di terremoto 4.1 è stata avvertita distintamente soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Allarme negli ospedali, soprattutto per questioni logistiche. La scuola primaria Maggini è stata evacuata, ma si sta valutando se riprendere le lezioni. Non ci sono state però scene di panico, la gente non è scesa in strada come era avvenuto dopo il terremoto del 9 novembre 2022, due forti scosse a pochi minuti l’una dall’altra poco dopo le 7 di mattina, di magnitudo 5.7.