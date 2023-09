Cade dal tetto e si schianta sul suolo, muore operaio di una ditta di fotovoltaici

Un uomo di 44 anni, Giuseppe Lisbino, residente a Frattaminore, nel napoletano, è deceduto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto ad Arzano. L’operaio di una ditta impegnata in lavori di installazione di pannelli fotovoltaici, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal tetto del capannone da un’altezza di circa 10 metri. Sul posto anche il 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Arzano coadiuvati dal personale dell’Asl.