Riscatto azzurro in Coppa Davis, Arnaldi batte in rimonta il cileno Garin e tiene accesa la speranza

L’Italtennis inizia con una vittoria la sfida con il Cile, decisiva per le speranze di passaggio del turno in Coppa Davis e il conseguente approdo alle Finals di Malaga (Spagna) di novembre (21-26). Nel secondo impegno del Girone A, alla Unipol Arena di Bologna, gli azzurri del ct Filippo Volandri portano a casa il primo turno grazie a Matteo Arnaldi: il 22enne sanremese, n.47 Atp, si è imposto in rimonta su Cristian Garin, 103esimo del ranking mondiale, sconfitto con il punteggio di 2-6 6-4 6-3 dopo due ore e 23 minuti di partita. A seguire, la sfida tra Lorenzo Sonego, n.38 Atp, e Nicolas Jarry, 22; in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli-Andrea Vavassori e quella cilena Tomas Barrios Vera-Alejandro Tabilo.