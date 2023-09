Torna nel weekend «Uno Mattina in famiglia»

Divertimento e informazione, raccontando il Paese e le sue eccellenze, il fil rouge di “Uno Mattina in Famiglia”, contenitore del week-end di Rai1 ideato da Michele Guardì e diretto da Marco Aprea. Il programma torna da oggi il sabato (8.30) e la domenica (6.30) e vede al timone, con Monica Setta e Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini, pronto ad una nuova sfida professionale dopo “Linea Verde” e “Azzurro – Storie di mare”.

«Per me è un’emozione grande affrontare questa avventura col Maestro Guardì e le amiche Ingrid e Monica – ci dice Convertini – . Sarà un programma d’informazione e intrattenimento che, come è stato in questi decenni, darà il buongiorno agli italiani in serenità, in un clima di familiarità, alternando il racconto di ciò che accade in Italia a momenti di gioco e conoscenza». Parte della trasmissione è infatti dedicata alla cultura tra arte, linguistica, musica, storia di luoghi e tradizioni.

«Abbiamo superato anni duri per la pandemia e c’è una guerra in corso – aggiunge – Il nostro intento è regalare spensieratezza, imparando anche qualcosa di nuovo e importante».

Tante rubriche fra novità e ritorni, a partire dal “Pronto soccorso linguistico”, col neopresidente dell’Accademia della Crusca Paolo D’Achille che succede al Prof. Francesco Sabatini. Confermata anche la “Cronaca rosa” di Gianni Ippoliti. Spazio alla musica con “Bel canto”, rivisitazione del melodramma col regista Francesco Micheli e allievi provenienti dai conservatori di tutta Italia, e “Canta che ti passa”, in cui un gruppo di persone collegate da remoto, in videochiamata, si esibirà al Karaoke su brani cult della canzone italiana. Storia dello spettacolo anche nel gioco “Fatti e personaggi vicini e lontani”, con le immagini delle Teche Rai .Arte e storianelle rubriche “Che bellezza!”, dove Costantino D’Orazio guiderà il pubblico in affascinanti percorsi d’arte, e “Dimore della storia italiana”, a cura della scrittrice ragusana Costanza DiQuattro. Il meglio del Paese al centro di “I come Italia”, su luoghi storici ed eccellenze artigianali che tengono viva la bellezza del fare,e in “Tesori d’Italia”, su giardini e angoli di paradiso nascosti. Si parlerà d’attualità il sabato con“Il fatto del giorno”; mentre la domenica, oltre alla rubrica “Quadrare i conti”, saranno trattati due argomenti di varia umanità legati ai fatti della settimana.

Torna anche Lucia Cuffaro per parlare di quello che si può fare in casa, coniugando risparmio e qualità. Immancabile il momento del meteo col colonnello Francesco Laurenzi e i suoi “esperimenti”. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico debutta “Maturandi”, rubrica di Stefano Pieri, psicologo della strada, dedicata ai ragazzi nell’anno conclusivo del loro percorso scolastico, tra ansie e sogni di futuro.