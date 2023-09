A Lampedusa c'è lo spauracchio colera, si temono focolai. Il medico: “Al momento nessuno caso”

«La situazione in Libia dopo l'alluvione ovviamente preoccupa anche noi, soprattutto dopo lo scoppio di due focolai di colera al confine con l’Egitto. Al momento però a Lampedusa non è stato registrato alcun caso, non ci sono motivi per allarmarsi». A dirlo è Francesco D’Arca, dirigente medico del poliambulatorio di Lampedusa. «È una situazione attenzionata dai medici nell’hotspot e nel molo Favaloro; è stata data disposizione per maggiori controlli, ma non ci sono né casi sospetti né conclamati», aggiunge.