Ilary, Totti e Noemi allo stadio per vedere Cristian: ma spunta il video con la gaffe

Nello stesso posto: allo stadio Tre Fontane. Per lo stesso motivo: vedere il figlio Cristian giocare con la maglia del Frosinone proprio contro la Roma. Ma, ovviamente, separati. Ilary Blasi e Francesco Totti, rigorosamente distanti l'uno dall'altra (lei in compagnia della fidanzata di Cristian, Melissa Monti, lui con la nuova compagna Noemi Bocchi ed amici) continuano a far parlare di sè.

Questa volta per una gaffe, commessa da una delle amiche di Totti che ha mostrato all'ex capitano della Roma proprio una foto postata poco prima sui social da Ilary, sorridente e in compagnia della fidanzata di Cristian che scrive "Le tifose n. 1".

La smorfia dell'amica e lo sguardo tra Francesco e Noemi ha fatto intendere alle telecamere di SportItalia, che hanno colto l'attimo, quanto astio e tensione ci siano ancora tra l'ex coppia d'oro del calcio italiano.