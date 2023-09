Non gli fa accarezzare il cane, 20enne stacca a morsi l'orecchio al padrone

Un 20enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni aggravate per aver staccato con un morso un pezzo di un orecchio a un uomo che aveva rimproverato per aver accarezzato il suo cane. L’episodio è avvenuto lunedì scorso a Monza. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, l’aggredito, un 53enne inglese di origine russa, mentre stava passeggiando con il cane per le vie del centro, è stato avvicinato da due ragazzi italiani. Alla richiesta dei giovani di accarezzare il cane, l'uomo li avrebbe mandati via.

A quel punto i due giovani lo hanno aggredito a pugni e spintoni, fino a farlo cadere a terra. Il 20enne gli si è poi avventato contro staccandogli una parte dell’orecchio con un morso. Soccorso e trasportato in ospedale, il 53 enne è stato medicato e gli è stato diagnosticato il distacco di circa 2,5 centimetri della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi di 30 giorni.

Pochi istanti dopo, anche grazie alle descrizioni dei testimoni che avevano assistito alla scena e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno rintracciato il 20enne. E’ stato denunciato e per lui è scattata anche la misura di prevenzione personale dell’avviso orale disposta dal Questore.