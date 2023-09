Ucciso il pesce mascotte nell'ospedale di Rimini, Oscar era il sorriso dei bambini

Era la mascotte dei piccoli pazienti di Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini: col pesce Oscar, ospitato da tempo nell’acquario in corsia, i bimbi, ma non solo, potevano per qualche momento distrarsi, giocare al di là del vetro, avere un diversivo dalla propria malattia. Un intero reparto è rimasto sotto choc la settimana scorsa quando l'esemplare è stato trovato morto al mattino, per terra, fuori della vasca, con evidenti segni di violenza. Sul caso ha aperto un fascicolo di indagine la Procura di Rimini per uccisione di animali, in seguito alla denuncia degli agenti del posto di polizia dell’Infermi.

Il pesce Oscar - come riportato dalla stampa locale - secondo quanto ricostruito sarebbe stato tirato fuori dalla vasca e sbattuto a terra ripetutamente fino a essere ucciso il 15 settembre scorso. Una violenza gratuita su un animale indifeso che ha seminato incredulità e sgomento in corsia. Quello ucciso è un esemplare di pesce Oscar, la specie sudamericana Astronotus Ocellatus, che da tempo viveva nell’acquario collocato tra i reparti di Chirurgia pediatrica e Pediatria. È una specie abbastanza aggressiva nei confronti di pesci di taglia più piccola ma è considerata molto intelligente, capace di affezionarsi al proprietario. L’esemplare dell’ospedale di Rimini era solito «rispondere» agli umani che picchiettavano il vetro o vi si avvicinavano.

Si poteva anche accarezzare. Per i bimbi era un’attrazione, motivo di divertimento e curiosità. Un toccasana nelle giornate scandite da esami e visite. E ora il loro beniamino non c'è più. A ritrovare l’animale morto è stato il personale dell’ospedale che ha informato la polizia. Quello del maltrattamento agli animali è reato perseguibile d’ufficio. Al momento le telecamere in funzione in ospedale non sarebbero state in grado di fornire elementi utili all’individuazione del responsabile che senza un motivo l’ha ucciso. Al momento quindi non ci sarebbero indagati.