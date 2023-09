Non accetta la fine della storia. Violenta e minaccia di morte l'ex fidanzatina: arrestato un 17enne

Non accettava la fine della loro relazione e avrebbe vessato la fidanzata, una minorenne, fino a violentarla. Con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale e rapina, i carabinieri della compagnia di Sorrento - su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - hanno arrestato un 17enne della Penisola Sorrentina destinatario di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli. I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023: l'ipotesi accusatoria è che l’indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la fidanzata, avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte anche ad alcuni congiunti, costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte. Le indagini hanno consentito di mettere assieme un grave quadro indiziario che hanno portato all’arresto di oggi. L'arrestato è stato recluso nell’istituto penale per i minorenni di Nisida