Bimba di tre anni colpita da pallini da caccia mentre gioca in giardino

Una bambina di 3 anni stava giocando nel giardino di casa a Patrignone, nel comune di Arezzo, quando sarebbe stata ferita superficialmente a una guancia da pallini sparati da un gruppo di cacciatori che si trovava a circa 200 metri dall’abitato. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia. Da quanto emerso la bimba stava giocando in giardino quando ha iniziato a piangere all’improvviso.

I familiari sono accorsi e si sono resi conto che la bambina aveva un forte bruciore ad una guancia. Subito soccorsa la piccola è stata trasportata al pronto soccorso di Arezzo per le medicazioni del caso. Sul posto è arrivata la polizia che sta cercando di far chiaro sull'accaduto. Le condizioni della bambina non sono gravi, i pallini l’avrebbero raggiunta superficialmente.