Nudo e con la scritta "Censurato" scala la statua di Ercole in piazza della Signoria: arrestato

E’ scattato l’arresto per Vaclav Pisvejc, il cittadino ceco, già noto alle forze dell’ordine, che stamani a Firenze, completamente nudo e con scritto, sul corpo, "Censurato", è salito sulla statua di Ercole e caco sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria.

L’arresto, effettuato dai carabinieri , è per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, secondo quanto spiegato, è stata contestato anche il reato di deturpamento di beni culturali e atti osceni. Intanto Palazzo Vecchio sta effettuando accertamenti per verificare eventuali danni alla statua: al momento non sarebbero emersi.