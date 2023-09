Funerali di Napolitano: oggi la cerimonia laica alla Camera DIRETTA

E’ tutto pronto per la cerimonia funebre per Giorgio Napolitano in piazza Montecitorio dove si stanno ultimando i preparativi per accogliere il feretro: tappeto rosso e autorità militari presenti.

Il feretro del presidente emerito sarà portato dal Senato (partenza prevista da palazzo Madama alle 11.15) alla Camera dei deputati e l’ingresso nel Palazzo, secondo quanto viene riferito, sarà preceduto da uno staffiere in livrea che sorreggerà un cuscino di velluto nero sul quale sarà adagiato il gran cordone dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e da un corazziere in tenuta di mezza gala con un cuscino di velluto nero con l’insegna distintiva del presidente emerito della Repubblica italiana.

Al feretro saranno tributati gli onori militari e l’inno nazionale. L’inizio della cerimonia funebre laica è fissato per le 11.30. Le autorità, italiane e straniere, entreranno a piedi dall’ingresso principale di Montecitorio o con le auto da quello laterale. Secondo quanto si apprende il presidente francese Emmanuel Macron entrerà a piedi dall’ingresso principale.

Il primo ad arrivare alla Camera è stato, alle 10, l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, aiutandosi con le stampelle. In piazza del Parlamento sono stati allestiti dei maxi schermi per consentire ai cittadini di seguire la cerimonia.

Pronti sulla piazza, lungo il tappeto rosso, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza, Marina, vigili del fuoco e alpini. Presente la banda dell’Esercito che suonerà l’inno nazionale al momento dell’arrivo del feretro. Ad accompagnarlo - preceduto da 6 corazzieri - all’interno del Palazzo saranno la moglie del presidente emerito, Clio, e i figli Giulio e Giovanni. Intanto in piazza Montecitorio, per l’occasione blindata con molte strade della zona delimitate per ragioni di sicurezza, cominciano ad arrivare alcune decine di persone.