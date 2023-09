La pesca... della discordia: bene o male, l’importante è che se ne parli. Dal buonismo di Carosello alla pubblicità dei nostri tempi

La pubblicità, soprattutto in epoca moderna, si è proposta come quella forma di comunicazione che, forse più di ogni altra, è riuscita a interpretare con estrema immediatezza i cambiamenti sociali, partendo dal presupposto che, prima ancora dei prodotti, ciò che va “venduto” al consumatore sono i valori a cui legare il prodotto stesso.

L’evoluzione della famiglia, ad esempio, negli ultimi quarant’anni ha trovato negli spot un’ideale cartina di tornasole. Nel giro di pochi decenni si è passati dal “modello Mulino Bianco”, il grande tavolo dove tre generazioni consumavano in grande armonia la loro colazione, a spot con nuclei molto più ristretti in cui, ad esempio, un bimbo per sottrarre una forchettata di spaghetti dal piatto del nuovo compagno della madre, puntava sul ricatto emotivo: «Mi vuoi bene? Anche se non sei il mio papà?». E, poi, il ritorno alle famiglie ampie, stavolta allargate: mozzarelle filanti capaci di unire una coppia e i figli avuti da precedenti relazioni, macchine in cui trovavano posto fratelli e sorelle acquisiti. Sei anni fa, una marca di biscotti ha provato a fare sintesi: «La famiglia cambia, ma la colazione degli italiani è sempre la stessa».

Al contempo, la pubblicità è una forma di comunicazione estremamente strategica. L’ampio ricorso a bimbi e ragazzi si lega al fatto che le aziende tengono in massima considerazione la valenza di questo target nelle scelte di acquisto. La pubblicità è stata molto reattiva anche di fronte al moltiplicarsi dei canali di comunicazione (già a partire dall’avvento della tv) e al conseguente ampliamento del mercato. Lo ha fatto puntando sulla provocazione. Pasolini, nel 1973, aveva dedicato un articolo sul Corriere a uno spot che frantumava i canoni buonisti del Carosello, imperanti in Italia fino ad allora: «Jeans Jesus, non avrai altro jeans all'infuori di me», accompagnato dalla foto di un ventre femminile con addosso dei pantaloni sbottonati. Successivamente, è stato Oliviero Toscani con le campagne choc per Benetton, a spostare più in là la soglia del consentito e accettabile. Immagini e parole “affascinanti” nel loro cinismo, in un meccanismo ispirato all’intuizione di Oscar Wilde: bene o male, purché se ne parli.

Oggi, di fronte a campagne come quelle di Esselunga e Ikea, dobbiamo chiederci innanzitutto se sia consentito e accettabile rinunciare a un limite; se l’assuefazione a questa dinamica abbia annientato ogni forma di resistenza; se – come sosteneva Andy Warhol – gli scandali aiutano, visto che non c’è migliore pubblicità della… cattiva pubblicità.

Marco Centorrino - docente di Sociologia della Comunicazione, Università di Messina