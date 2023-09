Picchiato in carcere da altri detenuti il netturbino stupratore Ubaldo Manuali, trasferito ai domiciliari

Ubaldo Manuali, il netturbino di Riano Romano accusato di stupro verso almeno cinque donne, è stato trasferito agli arresti domiciliari a seguito di un pestaggio subito in carcere da altri detenuti. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Questi ultimi, avendo saputo delle accuse contro Manuali, lo hanno aggredito. Manuali, che aveva precedentemente ricevuto minacce e insulti, è ora in detenzione preventiva presso la casa della sorella a Cerveteri, monitorato con un braccialetto elettronico. Gli accertamenti per individuare gli autori dell'aggressione sono in corso.