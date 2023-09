Aggredisce la moglie con una motosega, arrestato nel Veronese

Un veronese è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio intervenuti in un’abitazione della Val d’Illasi per soccorrere una donna che si era chiusa in casa per sfuggire al marito violento il quale, per l’ennesima volta in preda ai fumi dell’alcol, ha imbracciato una motosega scardinando la porta d’ingresso, chiusa dall’interno dalla consorte.

I militari, nell’intervento, hanno notificato all’indagato un provvedimento di allontanamento immediato, intimandogli di non fare ritorno nella casa familiare e di non avvicinarsi alla moglie prima delle decisioni del giudice. La donna, che da tempo subiva vessazioni e aggressioni, non aveva mai sporto denuncia. Il gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica, in ragione della gravità dei fatti, ha poi emesso nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. L’arresto è avvenuto nella casa familiare, sebbene l’uomo avesse avuto il divieto di farvi ritorno. L'indagato ha tentato di sottrarsi all’arresto azzardando una disperata fuga verso la campagna, ma è stato bloccato dai militari che l’hanno quindi ammanettato e condotto in carcere.