Due 24enni italiani fermati per aver fatto il saluto nazista all'Oktoberfest a Monaco di Baviera

Due italiani di 24 anni sono stati temporaneamente arrestati per aver fatto il saluto nazista durante le celebrazioni dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera. Lo riporta il quotidiano locale tedesco Rosenheim. I due si sono filmati a vicenda con i loro smartphone e sono stati "applauditi» dai compagni. Trattenuti dagli steward, sono poi stati portati in custodia dalla polizia tedesca. I turisti sono stati accusati di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticostituzionali. Poiché i due italiani non hanno una residenza permanente in Germania, saranno portati davanti a un giudice istruttore.