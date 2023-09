Lo Ior batte cassa, chiesto un risarcimento da oltre 206 milioni di euro

L’avvocato di parte civile dello Ior, Roberto Lipari, nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, ha depositato oggi al Tribunale vaticano la determinazione della sua richiesta di risarcimento dei fondi che sarebbero stati sottratti dagli imputati nella vicenda oggetto del processo, e che avrebbero intaccati i 700 milioni di euro conferiti in 16 anni dall’Istituto alle necessità della Santa Sede e accantonati dalla Segreteria di Stato. La richiesta di restituzione viene stabilita in 206 milioni 493 mila 665 euro, che si aggiungono ai danni morali, di cui Lipari ha chiesto al Tribunale una "liquidazione equitativa», e a quelli reputazionali, stabiliti da una perizia in 987 mila 494 euro.