Troppe bestemmie nel locale. Barista decide di far pagare multe ai clienti: "I soldi raccolti andranno in beneficenza"

Abbiamo intrapreso quest’iniziativa per goliardia, ma poi i clienti hanno apprezzato": lo dice all’ANSA Camilla Muledda, figlia dei titolari del Bar Sport a Castello di Godego (Treviso) che ha deciso di far pagare una piccola multa agli avventori per le bestemmie pronunciate.

«Quando abbiamo riaperto dopo le ferie, ci siamo resi conto - racconta - che aveva chiuso, per ferie, il bar dove si trovano generalmente a giocare gli uomini del paese». La giovane ha quindi immediatamente capito che si sarebbero riversati tutti al Bar Sport con il relativo sottofondo di linguaggio non esattamente da chiesa e ha annunciato: «Adesso inizio a tassarvi le bestemmie, così vediamo se vi date una regolata». Gli avventori a sorpresa l’hanno presa abbastanza bene e anzi si controllavano a vicenda, come racconta la barista. "Anche se, se avessimo davvero avuto un euro per ogni bestemmia, avremo più di un vasetto», sorride. La foto del barattolo che è diventata virale è stata fatta dal signor Dino Beltrame, uno dei clienti. «Bene perché l’iniziativa è meritevole ed era giusto che avesse risonanza -, spiega soddisfatto -. Io non ho mai messo l’euro perché non uso bestemmiare». I soldi raccolti andranno in beneficienza o per i bambini o per la ricerca, assicura Muledda.