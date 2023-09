“Ciao mamma, questo è il mio nuovo numero”. Ma è una truffa per svuotare i conti correnti

Una truffa Whatsapp a cui prestare particolare attenzione. Si tratta di una nuova trovata che – facendo leva sui sentimenti dei genitori per i propri figli – rischia di sottrarre parecchi soldi a chi ne cade vittima. L’allarme era partito questa estate, ma adesso sembra che l’invio di messaggi ingannevoli si stia diffondendo. Un messaggio che lancia un'allerta. Chi ci casca potrebbe poi ritrovarsi con il conto corrente svuotato. Non è un raggiro nuovo ma è ciclico e ritorna sui cellulari delle probabili vittime. C'è chi cade nella rete e chi, invece, segnala alla polizia postale.

È successo due giorni fa a una mamma e nonna di Roma Sud. "Ciao mamma questo è il mio nuovo numero. Lo salvi e mi mandi un messaggio Whatsapp per favore?". Il numero è 348.... e il messaggio arriva con un sms. In questo caso l'anziana ha prima chiamato le figlie e poi ha subito denunciato. Ma cosa sarebbe successo se avesse risposto? Chi c'è cascato ha effettuato operazioni bancarie a favore del criminale, mascherato proprio dietro il nuovo numero telefonico del parente.

Un altro tipo di truffa a Castrovillari

«Nonna, sono io. Ho un problema. Tra poco mi arriverà un pacco a casa tuta. Io non posso passare, occupatene tu. Ah, un’altra cosa, devi anticipare 5mila euro. Poi, passo a prendermi il pacco e ti restituisco i soldi». Detta così, al telefono sembrava vera. Vera come la voce del giovane discendente. Probabilmente, clonata con l’intelligenza artificiale. Un deepfake vocale che, tuttavia, deve aver lasciato qualche dubbio nell’anziana donna che, nonostante gli acciacchi dell’età (ultranovantenne) ha mostrato una lucidità sorprendente. E mentre pensava, il telefono tornava a squillare. Questa volta, dall’altra parte della cornetta uno sconosciuto: «Signora, sono un amico di suo nipote. sto per arrivare a casa sua con un pacco per lui. E, non so se è già stata avvertita. Dovrà consegnarmi cinquemila euro. Ecco, resti con me al telefono così mi renderà più facile trovare la sua abitazione. Sa, io non sono di Castrovillari». Una richiesta che ha chiuso il giro d’orizzonte sulle perplessità che, a quel punto, ha preso il telefonino e ha chiamato il nipote, quello vero. Che, naturalmente, era all’oscuro di tutto e ha informato i carabinieri.