Uccisa in strada a Castelfiorentino la 35nne Klodiana Vefa. Il marito in fuga su una Golf

I carabinieri stanno cercando il marito di Klodiana Vefa, la donna albanese di 35 anni uccisa in una strada di Castelfiorentino stasera. L'uomo, a circa tre ore dall’omicidio, risulta irreperibile e a questo punto, secondo quanto si apprende, viene considerato in fuga. La donna, madre di due figli, si stava separando da lui. Stasera le hanno sparato in strada con una pistola. Secondo alcuni racconti emersi sul posto sono stati uditi più spari, qualcuno parla di tre. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sentiti sia dai palazzi sia da un circolo Arci nelle vicinanze. Al momento non risultano testimoni oculari dell’omicidio.

"Purtroppo è accaduta da poco una sciagura in Castelfiorentino, zona Puppino - scrive sul facebook il sindaco Alessio Falorni - Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull'accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle FdO. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile".

I residenti hanno sentito gli spari ed è stato dato subito l'allarme col 118 che ha inviato sul posto la Misericordia di Castelfiorentino, ma la donna purtroppo è morta prima del trasferimento in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Empoli e tra le ipotesi c'è quella del femminicidio, con la ricerca in queste prime ore post omicidio del marito che è estesa su tutto il territorio della Val d’Elsa. L'uomo è irreperibile: secondo le prime informazioni sarebbe fuggito a bordo di una Golf bianca. Per questo i carabinieri hanno avviato una caccia all'uomo istituendo posti di blocco in tutta la Val d'Elsa, nell'area tra Poggibonsi, nella provincia di Siena, e nella zona di Empoli. I carabinieri hanno anche perquisito alcuni casali abbandonati nella zona del delitto, al momento senza alcun successo.

La 35enne, residente da molti anni in Italia, lavorava come cameriera in un ristorante della zona, ben inserita nella comunità di Castelfiorentino. L'uomo si sarebbe presentato nella casa in cui la donna viveva con un figlio di 17 anni e una figlia di 14. Sarebbe scoppiata una lite tra i due. Lei a quel punto sarebbe scesa in strada, forse per sentirsi più sicura. Proprio sul marciapiede è stata raggiunta da tre colpi di pistola, di cui uno fatale.