"Gara femminile di sculacciate", annullata dagli organizzatori dopo le polemiche. Aveva il patrocinio del Comune di Torino

La gara femminile di sculacciate, in programma all’interno del MO Fighting Show, è stata annullata. La decisione è stata presa dal promoter e organizzatore della manifestazione dedicata al kickboxing, Mihai Oana. «Sono molto dispiaciuto che sia passato un messaggio completamente sbagliato di quello che vuole essere il Mo Fighting Show - si legge in una nota -. Lo Slap Tournament aveva l'intento di essere una dimostrazione di carattere unicamente sportivo, in cui è il gesto sportivo, tecnico e il valore dell’atleta ad essere protagonista. Mi scuso personalmente con tutte le donne e le persone che si sono sentite offese, noi siamo e saremo sempre contro la violenza di genere e contro ogni discriminazione e a testimonianza del mio impegno contro la discriminazione e la violenza sulle donne e per non essere promotore di valori che non mi rappresentano, abbiamo deciso di annullare la dimostrazione dello Slap femminile».

Il promoter precisa poi che la Città di Torino «non era al corrente della scelta di aggiungere all’interno del programma della manifestazione di kickboxing questa attività». Fra le polemiche sollevate, quella per il patrocinio del Comune all’evento sportivo. Patrocinio che viene concesso dietro la firma di un modulo in cui chi lo richiede si impegna, fra le altre cose, a non utilizzare nella comunicazione pubblicitaria di un evento linguaggi o contesti offensivi, discriminatori o stereotipi andando in contrasto con «l'obiettivo dell’amministrazione di concreta affermazione della cultura delle pari opportunità».

A sollevare la questione è il capogruppo M5s, Andrea Russi, che contesta il patrocinio dato dalla Città di Torino all’iniziativa, dal momento che questa è inserita nel «Mo Fighting Show», evento dedicato al kickboxing e agli sport di combattimento, patrocinato dal Comune. «Non è una barzelletta: il Comune ha fornito il patrocinio alla gara di sculacciate con la star di OnlyFans», attacca Russi, spiegando appunto che «durante l’evento MO Fighting si sfideranno nello 'Slap Booty' due donne, una delle quali risulta essere una star di questa piattaforma». Il consigliere invita dunque l’assessore allo Sport Mimmo Carretta a «scusarsi con la cittadinanza» e sollecita il sindaco Stefano Lo Russo a "intervenire personalmente per revocare immediatamente tale patrocinio che permette l’utilizzo del logo della Città durante l'evento e uno sconto del 50% sulla tassa sui manifesti. Ne va dell’onorabilità dell’istituzione che rappresenta», conclude Russi.