Lutto nel mondo della musica napoletana: è morto il dj Frank Carpentieri

Lutto nel mondo della musica napoletana: è morto Frank Carpentieri. Il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj di "Made in Sud", programma comico di Rai Due, aveva 47 anni: da tempo era ammalato, aveva un cancro. Nella notte del 29 settembre è sopraggiunto il decesso. Stimato musicista, autore di tutte le musiche di "Made in Sud", Frank Carpentieri nella sua carriera aveva collaborato anche con Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt, Subsonica e tanti altri artisti della scena partenopea e nazionale.

La malattia di Carpentieri era divenuta nota dopo un ricovero all'ospedale Monaldi – durante il quale aveva ricevuto anche il videomessaggio di alcuni calciatori del Napoli -. Qualche tempo fa Carpentieri ne aveva scritto sui social, dicendo «Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine».