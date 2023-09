Auto invade la corsia opposta, muoiono due giovanissimi a Napoli: Lucia Morra e Francesco Altamura

Due ragazzi di 20 e 23, Lucia Morra e Francesco Altamura, di Napoli, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale. Intorno alla mezzanotte e mezza, un’Audi con targa estera, guidata da un 38enne che percorreva via Terracina in direzione Agnano, ha invaso la corsia del senso opposto.

L’impatto violento con uno scooter Yamaha con in sella i due ragazzi è avvenuto a circa 300 metri dall’ospedale San Paolo. Inutili sono stati i soccorsi. I due giovani sono morti sul colpo. Il conducente è stato denunciato per duplice omicidio stradale.