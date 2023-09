Bimbo di 10 mesi muore per malore in un asilo nido del Trevigiano

Un bimbo di 10 mesi è morto in un asilo nido del trevigiano per un malore. Il fatto è accaduto a Paese (Treviso), ieri ma lo si è appreso oggi, dove il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 che hanno potuto solo constatare la morte. Secondo i primi accertamenti il bambino sarebbe morto per un arresto cardiaco. I genitori, ricevuta la notizia, sono stati colti da malore e sono stati portati in ospedale.