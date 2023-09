Il chirurgo di Fedez: l'ulcera non è collegata al tumore al pancreas

Fedez, dopo un malessere improvviso, è stato ricoverato e operato d'urgenza il 28 settembre al Fatebenefratelli Sacco di Milano a causa di due ulcere che hanno provocato un'emorragia interna. Fortunatamente, le trasfusioni di sangue hanno tenuto la situazione sotto controllo.

Massimo Falconi, responsabile dell'equipe del San Raffaele che aveva asportato al cantante il tumore al pancreas - intervistato dal Corriere della Sera - ha spiegato che l'ulcera anastomotica che ha colpito Fedez è un evento raro che si verifica vicino alle zone "cucite" dai chirurghi. Nonostante possa ricapitare, Falconi afferma che non è collegato alla malattia di base di Fedez.

Questo tipo di ulcera si sviluppa in aree dell'apparato digerente unite chirurgicamente e può portare a sintomi come dolore e sanguinamento. La gestione e la prevenzione sono cruciali.

Nel frattempo, i fan erano preoccupati per Chiara Ferragni che ha lasciato la settimana della moda di Parigi improvvisamente. Fedez, che in passato ha affrontato un tumore e altre sfide personali, ha ringraziato il personale medico per avergli salvato la vita attraverso i social media.