“Mafioso del c...o, devi morire”: minacce al vicepremier Salvini: “Non ho paura, ma querelo”. Solidarietà della Meloni

Il leader della Lega. vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto insulti e minacce di morte sui social. Messaggi condivisi da lui stesso attraverso uno screen; contenevano frasi come "Devi morire mafioso del c...o, tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria...". In risposta a tali minacce, Salvini ha annunciato l'intenzione di presentare una querela contro i responsabili, ma di non avere paura.

La solidarietà della Meloni

"Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Sicura che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l’Italia con determinazione e coraggio". Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.