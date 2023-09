Roma, uccide la madre a coltellate e la nasconde nell'armadio. La donna morta da almeno una settimana

Era morta da almeno una settimana l’88enne ritrovata in un appartamento di via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Il corpo della donna era stato posizionato all’interno di un sacco sigillato e occultato all’interno di un armadio nella camera da letto. L’88enne divideva la casa insieme al figlio che, secondo quanto si apprende, l’avrebbe uccisa con tre coltellate alla schiena dopo essere andato in crisi per un debito contratto con il condominio. L’uomo è accusato di omicidio volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, oltre ai militari della Settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi. Le indagini sono coordinate dalla procura capitolina.