Schiaffi, calci e pugni alla figlia della compagna di appena 9 mesi: condannato a 9 anni e 8 mesi

Nove anni e otto mesi di carcere. E' la condanna inflitta oggi in Tribunale a Pavia dal giudice Pasquale Villani a Mario Franchini, 29 anni, accusato di tentato infanticidio. Il 1° ottobre di un anno fa in un appartamento di Casarile (Milano), l’uomo colpì ripetutamente a schiaffi, pugni e calci la figlia della sua compagna, che all’epoca aveva appena 9 mesi.

La piccola, dopo essere stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi, è tornata a casa dopo un lungo ricovero. Il processo è stato celebrato oggi con rito abbreviato. Nella requisitoria la Procura aveva chiesto la condanna dell’imputato a 8 anni.

Il giudice ha anche disposto una provvisionale di 130mila euro a favore della bimba e di sua madre, che si erano costituite parti civili. Franchini si era improvvisamente accanito contro la bambina dopo essere rimasto solo in casa con lei. Dopo averla messa sul fasciatoio per cambiarla, aveva iniziato a colpirla con violenza. Nel corso dell’udienza il 29enne si è detto dispiaciuto per quanto ha fatto, sostenendo di voler bene alla bimba.