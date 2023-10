Spagna, le discoteche in fiamme non avevano licenza dal 2022. Ritrovati i 5 dispersi

Le discoteche Teatre e Fonda Milagros di Murcia, dove sono esplosi gli incendi in cui sono morte almeno tredici persone, erano sprovviste di licenza comunale e avevano ricevuto un ordine di cessazione dell’attività da gennaio del 2022. Lo hanno riferito in una conferenza stampa congiunta il consigliere socialista Andrès Guerrero, che ha ricoperto la carica di assessore all’Urbanistica lo scorso mandato e il popolare Antonio Navarro, attuale vicesindaco della città spagnola e responsabile dell’Urbanistica, del Territorio e dell’Ambiente.

Sono state ritrovate sane e salve le cinque persone che erano date per disperse ancora stamattina dopo il rogo delle discoteche di Murcia: lo ha dichiarato il delegato del governo della città nel Sud della Spagna, Francisco Jimènez. Il bilancio delle vittime del tragico incendio è quindi confermato a 13 morti. Jimènez ha dichiarato alla Tv che «i vigili del fuoco hanno già controllato l’area delle macerie» e non sono stati trovati altri corpi, e che nelle ultime ore sono state localizzate due persone disperse, una a casa di un parente e l’altra sulla spiaggia. Secondo il sindaco di Murcia, Josè Ballesta, gli altri tre avevano contattato le loro famiglie ieri sera. Jimènez ha chiesto pazienza per quanto riguarda l’origine dell’incendio e l’identificazione dei corpi perchè in molti casi sono irriconoscibili, e ha spiegato che «i migliori esperti della Polizia Nazionale sono a Murcia, sia in termini di identificazione che di riconoscimento».

A quanto pare, anche se è ancora troppo presto per dirlo con certezza, l’incendio è partito dalla discoteca La Fonda e da lì, attraverso i condotti dell’aria condizionata condivisi dai tre locali colpiti poiché si trovano nello stesso edificio, è passato al Teatre, ha detto Jimènez. I vigili del fuoco, ha spiegato, hanno lavorato tutta la notte per raffreddare l’area e puntellarla, quindi si spera che la polizia giudiziaria e scientifica possa entrare presto, forse già nel corso della giornata di oggi, per iniziare l’indagine sulle cause dell’incendio, scoppiato attorno alle 6 al piano superiore della discoteca-ristorante Fonda Milagros per propagarsi rapidamente all’adiacente Teatre.