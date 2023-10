E' morto a 40 anni il noto tiktoker Lorenzo Della Femine conosciuto come "Misterpellapazzo"

E' morto a 40 anni il noto tiktoker Lorenzo Della Femine, conosciuto sui social come "Misterpellapazzo". L'uomo è stato colpito da un improvviso malore che gli è stato fatale. La tragedia si è verificata mentre giocava con suo figlio vicino alla sua casa ad Acerra, quando ha avvertito un intenso dolore al petto. Già qualche giorno prima, le condizioni di salute di Della Femine avevano preoccupato i suoi 1,5 milioni di followers, poiché era stato ricoverato in ospedale a causa di un altro malore. In un video sui social, aveva spiegato che il ricovero era stato necessario a causa dei numerosi farmaci assunti recentemente, dopo aver scoperto di soffrire di labirintite.