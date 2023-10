Lascia la compagna e lei lo accoltella, ha confessato ed è stata denunciata

Non accetta il fatto che lui la voglia lasciare e per reazione gli sferra una coltellata al collo, colpendolo per fortuna di striscio. E’ successo domenica mattina, attorno alle 5, ad Imola, e la donna è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

I militari sono stati avvisati dal pronto soccorso dove l'uomo era andato a farsi medicare, ricevendo 15 giorni di prognosi per un taglio alla gola. Rintracciato a casa dagli investigatori, la vittima, un 53enne italiano, dopo aver fatto vedere le garze sul collo, ha spiegato che la compagna lo aveva accoltellato durante una discussione, scaturita dal rifiuto della stessa di interrompere la relazione sentimentale.

Una tragedia evitata dalla reazione dell’uomo che alla vista della coltellata, ha fatto un passo indietro, evitando così conseguenze peggiori. La donna ha ammesso le proprie responsabilità consegnando ai carabinieri il coltello da cucina utilizzato e descrivendo l’accaduto come un gesto non volontario.