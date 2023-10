Dramma in famiglia a Parma, uccide la moglie nel salotto di casa e poi tenta di uccidersi. È gravissimo in ospedale

Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime Bernard Zucconi, l’82enne che questo pomeriggio, nella sua abitazione di Cansaldi di Bardi, ha ucciso con un colpo di pistola la moglie, Eleonora Moruzzi di 83, per poi rivolgere l’arma verso di sé.

Ad accorgersi di quanto era successo è stata una cugina, questo pomeriggio attorno alle 15, allarmata dal fatto che i due non avevano dato notizie di sé da alcune ore. Bernard Zacconi avrebbe ucciso la moglie in salotto e dopo avere coperto il corpo della donna con un telone si è seduto sul divano ed ha cercato di togliersi la vita. I due avevano problemi di salute, in particolare la donna aveva da tempo problemi di deambulazione tanto che i due stavano pensando di lasciare la casa e trasferirsi in una casa di riposo.