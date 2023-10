La gita a Venezia e tanti sorrisi, poi l'incidente di Mestre: muoiono padre, madre e le figlie di 8 e 13 anni

Tragedie nella tragedia. Dolore su dolore. Nell'incidente di Mestre a perdere la vita nel tremendo schianto del pullman sono stati i coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 e 42 anni, e delle figlie Aurora, di 8 anni, e Georgiana, di 13. La stampa romena ha ricostruito la loro vita, dopo che le autorità diplomatiche romene avevano preso contatto con quelle italiane, tramite l'Ambasciata e il Consolato generale della Romania a Trieste, competente per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Marito e moglie provenivano dai distretti di Arges e Dambovita, che si trovano a NordOvest dalla capitale Bucarest. Da qualche tempo avevano, però, lasciato il loro Paese, in cerca di una vita migliore, e si erano stabiliti in Germania, dove avevano trovato lavoro e dove avevano la residenza.

Anche il presidente romeno Klaus Iohannis ha inviato le sue condoglianze alla famiglia: «Profondamente addolorato per la notizia dell'ultimo minuto proveniente dall'Italia riguardo al tragico incidente avvenuto a Mestre, in cui hanno perso la vita anche quattro cittadini romeni. Invio le mie condoglianze e molta forza alla famiglia in lutto, in questi momenti difficili».