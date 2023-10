Caso Apostolico, Flick: "Le sentenze non si valutano dalle condotte dei giudici"

"L'analisi e la critica di un provvedimento giurisdizionale, che è sempre consentita dall’articolo 21 della Costituzione e forse è doverosa, non hanno nulla da spartire con la valutazione del comportamento del giudice, soprattutto richiamando una vicenda precedente di ben 5 anni". La condotta di un giudice può essere esaminata «sotto il profilo deontologico o disciplinare. Ma tutto questo non ha a che vedere con il contenuto del singolo provvedimento ,il quale se sarà erroneo sarà censurato, altrimenti sarà confermato».

Il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick in un’intervista all’ANSA sulle questioni generali poste dalla polemica sollevata dalla Lega nei confronti della giudice di Catania Iolanda Apostolico richiama l’attenzione su quello che ritiene il nodo fondamentale: non assimilare due piani che devono restare separati, il contenuto di una sentenza o di un’ordinanza e il comportamento personale del giudice che lo ha firmato. Nessun dubbio che i provvedimenti dei giudici possano essere criticati.

«Critica sì, ma serve rispetto; attendere prima di esprimersi quantomeno la valutazione del giudice che dovrà confermare oppure cassare il provvedimento emesso, mi sembrerebbe doveroso sotto l’aspetto istituzionale e di opportunità, soprattutto per chi riveste una posizione istituzionale. Saltare tutti questi gradini e passare direttamente a considerare illecito il comportamento del magistrato quale elemento che incide sul provvedimento mi pare un discorso non accettabile».

Ma i giudici possono partecipare a una manifestazione politica?

«Non esiste una norma che vieti a un magistrato di partecipare a una manifestazione di tipo politico; è un problema di opportunità e di deontologia . Ma in mancanza di una previsione normativa non può costituire un illecito disciplinare. C'è invece il divieto di iscriversi a un partito politico, che si riconduce all’aspetto disciplinare".

E un magistrato può stabilire se un Paese possa essere considerato sicuro o no?

"La definizione di Paese sicuro è politico-amministrativa, le sue conseguenze giuridiche nel caso esaminato verranno tradotte nel provvedimento del giudice, senza arrivare all’affermazione drastica e generale che quello non è un 'Paese sicuro'. Perchè non spetta al giudice definire un Paese sicuro oppure no. Al giudice spetta applicare la legge che prevede che non si possano avere respingimenti verso un Paese non sicuro. Se il giudice ritiene che la definizione legislativa di paese sicuro sia sbagliata ha lo strumento per impugnare il contenuto di quella legge, rinviandola alla Corte costituzionale. Tutto il resto - conclude Flick - fa parte purtroppo della tradizionale quotidiana situazione di contrapposizione tra politica e giustizia nella quale le posizioni possono tendere a estremizzarsi dall’una o dall’altra parte, soprattutto in un clima perenne di campagna elettorale".